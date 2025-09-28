সমঝোতা স্মারকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান ও সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অব ওশেনোলজির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক চিয়াং লিন
কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অব ওশেনোলজির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অব ওশেনোলজির সঙ্গে গত শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫) এক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এর মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা ও যৌথ গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

সমঝোতা স্মারকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান এবং সাউথ চায়না সি ইনস্টিটিউট অব ওশেনোলজির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক চিয়াং লিন।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন সিদ্দিকী ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আশরাফ আলী সিদ্দিকী। চীনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক চিয়াং লিন, অধ্যাপক জিয়ানওয়েই চি ও অধ্যাপক চুয়ানসিও লুও। বিজ্ঞপ্তি

