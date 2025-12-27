ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অষ্টম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত, চার শিক্ষার্থী পেলেন স্বর্ণপদক

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) অষ্টম সমাবর্তন আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) রাজধানীর ইউআইইউ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবর্তনে ১ হাজার ৭৩৬ শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্টগ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি এবং কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য চারজন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কীভাবে স্কেলেবল সমাধানের মাধ্যমে আরও উন্নত ও টেকসই করা যায়, সেই দিকে নজর দিতে হবে।’ এ জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শ্রমভিত্তিক শিক্ষাকে জ্ঞানভিক্তিক শিক্ষায় রূপান্তরের তাগিদ দিয়েছেন।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথির বক্তব্য গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, আজকের এই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শুধু ব্যক্তিসমৃদ্ধির কাজে নয়, বরং সমাজ উন্নয়নের কাজেও লাগাতে হবে।
সমাবর্তন বক্তা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আরবানা-চ্যাম্পেইন ইলিনয়’র অধ্যাপক এম তাহের এ সাইফ ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সফলতা কামনার পাশাপাশি মানবকল্যাণে একনিষ্ঠভাবে কাজের পরামর্শ দেন।
ইউআইইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা বলেন, ইউআইইউর স্নাতক শিক্ষার্থীরা তাঁদের পেশাগত প্রচেষ্টা এবং কৃত্বিতের মাধ্যমে তাঁদের পরিবার ও দেশের জন্য গর্ব বয়ে আনবেন।
ইউআইইউর উপাচার্য মো. আবুল কাশেম মিয়া শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ইউআইইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য, সব অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।