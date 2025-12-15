ক্যাম্পাস

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষকদের মানোন্নয়নে এলএরএনের প্রশিক্ষণ

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্রিটিশ ক্যারিকুলামের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বোর্ড লার্নিং রিসোর্স নেটওয়ার্ক (এলআরএন) বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকদের পাঠদানে মান উন্নয়ন এবং এ লেভেল কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠদানে আরও দক্ষ করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করে এলআরএন। এ কর্মসূচির আওতায় রাজধানী ঢাকায় জীববিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বাংলার ওপর দেশের ৭২টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ৩০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মূল প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ অলিভার কেনেথ স্কয়ারস, মোহাম্মদ আফহাম ও নুর উদ্দীন চৌধুরী। এ ছাড়া পাঠ দেন এলএরএনের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর মো শোয়েব চৌধুরী, মোসাম্মত আসমা চৌধুরী, আখতার হোসেন ও তানভীর মো. রোমেন। এলআরএন কর্তৃপক্ষ জানায়, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষকদের পাঠদানের মান উন্নয়নে এ কর্মসূচি তারা অব্যাহত রাখবে। বিজ্ঞপ্তি

