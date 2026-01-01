সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘স্টুডেন্ট রিসার্চ ডে’

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (আইআরটি) উদ্যোগে গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘স্টুডেন্ট রিসার্চ ডে ২০২৫’।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন বিভাগের ৫৫ জন শিক্ষার্থী তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। গবেষণাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত নানা বিষয় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠাকে তুলে ধরেছে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সহ–উপাচার্য মো. মোফাজ্জল হোসেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) চেয়ারম্যান সামিনা আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালীব উপস্থিত ছিলেন।
শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধগুলো মূল্যায়ন করেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরা। বিচারক প্যানেলে ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইউনিভার্সিটি অব শারজার সহযোগী অধ্যাপক আহমেদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান মো. এনামুল হক, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আবদুল্লাহ আল মামুন।
মৌখিক উপস্থাপনায় বিজয়ী নির্বাচিত হন ট্রিপল–ই বিভাগের মো. নাফিস ইমতিয়াজ, ফার্মেসি বিভাগের সাজেদ আহমেদ এবং ইংরেজি বিভাগের শানজিদা আক্তার।
পোস্টার উপস্থাপনায় বিজয়ী হন ট্রিপল–ই বিভাগের মোহাম্মদ ফারহান তানভীর, ইংরেজি বিভাগের আনামিকা আক্তার এবং সিএসই বিভাগের মো. আবদুর রহমান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইআরটির পরিচালক হাসনাত এম আলমগীর।