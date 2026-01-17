ক্যাম্পাস

বিইউবিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) স্প্রিং–২০২৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট
ছবি: বিইউবিটি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) স্প্রিং–২০২৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বরণ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বিইউবিটির উপাচার্য এ বি এম শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিইউবিটির উপদেষ্টা এবং বিইউবিটি ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মো. আবু সালেহ।

খালেদ মাসুদ পাইলট বলেন, জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের বিকল্প নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে একজন শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

আবু সালেহ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়জীবনই একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।’

এ বি এম শওকত আলী বলেন, বিইউবিটি শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের জ্ঞান ও মূল্যবোধে গড়ে তুলে বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করে যাচ্ছে। নবাগত শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিইউবিটির রেজিস্ট্রার মো. হারুন-অর-রশিদ। নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় দিনব্যাপী আয়োজন।

