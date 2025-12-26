মডেল ইউনাইটেড নেশনস-২৫ শুরু

আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকপ শুরু হলো বাংলাদেশ মডেল ইউনাইটেড নেশনস ২০২৫। 'জাস্ট এনার্জি ট্রানজিশন' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক সম্মেলন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি–বাংলাদেশ (এআইইউবি) প্রাঙ্গণে চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় কূটনীতি কেবল প্রযুক্তিগত বা নীতিগত সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; এর সঙ্গে ন্যায়বিচার, মানবিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক স্বচ্ছতার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিজ্ঞতা এই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।
পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশ মডেল ইউনাইটেড নেশনস তরুণদের বাস্তব কূটনীতির জটিলতা বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। তিনি বলেন, 'ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর শুধু জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তিতে যাওয়ার প্রশ্ন নয়; এটি মানুষের জীবন, সমতা ও যৌথ দায়িত্বের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।'
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ও জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক এবং ইউনাইটেড নেশনস ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউনিস্যাব) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মো. শাইখ ইমতিয়াজ। তিনি বলেন, মডেল ইউনাইটেড নেশনস বিতর্কের চেয়েও বেশি ভিন্নমত বোঝার অনুশীলন। তরুণদের উদ্দেশে তিনি আগামী ২৫ বছরে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান, সে বিষয়ে ভাবনার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মো. সাইফুজ্জামান। তিনি বলেন, দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাস্তব চিন্তার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে হবে, যেখানে বিএএনএমইউএন এর মতো উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দ্য টাইমস অব বাংলাদেশের প্রকাশক মো. মাসুদ রাজ্জাক, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ও ইউনিস্যাব-এর সাবেক সভাপতি তৌফিক জোয়ার্দার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক সৈয়দ মুনতাসির মামুন।
৩ দিনে মোট ৮টি গ্রুপে কয়েক পর্বের আলোচনা শেষে, তৃতীয় দিনে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে এই ছায়া জাতিসংঘ।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মডেল ইউনাইটেড নেশনস ২০২৫ আয়োজন করেছে ইউনাইটেড নেশনস ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউনিস্যাব)। সম্মেলনের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে টাইমস অব বাংলাদেশ।