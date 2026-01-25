বিইউবিটি রিসার্চ উইক শুরু, চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিইউবিটি রিসার্চ উইক ২০২৬–এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে। সপ্তাহব্যাপী এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন হয় আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি ২০২৬) বিইউবিটি প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। উচ্চশিক্ষায় মানসম্মত ও প্রভাবশালী গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা একটি জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাইনুল হক ভূঁইয়া। তিনি গবেষণা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় অতিথিরা পায়রা উড়িয়ে ও কেক কেটে রিসার্চ উইকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন করেন বিইউবিটি রিসার্চ গ্র্যাজুয়েট স্কুলের (বিআরজিএস) ডিন মুহাম্মদ আমিনুর রহমান। তিনি গবেষণাকে শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিইউবিটির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিইউবিটির উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম শওকত আলী। তিনি তাঁর বক্তব্যে গবেষণাকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য আরও কার্যকর ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
কি–নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ। তাঁর বক্তব্যে তিনি গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, আন্তবিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
পাঁচ দিনব্যাপী বিইউবিটি রিসার্চ উইক ২০২৬ চলবে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এ সময় গবেষণা পোস্টার প্রদর্শনী, কর্মশালা, প্যানেল আলোচনা ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা ভাবনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটবে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অসাধারণ গবেষণা অবদানের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।