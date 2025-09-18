৬ বছর বুটেক্সে ক্যারিয়ার ফেয়ার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুটেক্স) গতকাল বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ক্যারিয়ার ফেয়ার-২০২৫’।
দীর্ঘ ছয় বছর পর এবারের ক্যারিয়ার ফেয়ার আয়োজন করে বুটেক্স ক্যারিয়ার ক্লাব। পাশাপাশি আয়োজনে সহযোগিতা করে ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টস (আইটিইটি)। এবারের আয়োজনে দেশের নানা শীর্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিল্প খাতের প্রতিনিধিদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।
সকাল নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক মো. জুলহাস উদ্দিন জব ফেয়ার উদ্বোধন করেন। এরপর হাতে সিভি নিয়ে শিক্ষার্থীর ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে গিয়ে করপোরেট প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চাকরি ও ইন্টার্নশিপের সুযোগ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
প্রায় ২৫টি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় ফেয়ারে। এর মধ্যে ছিল ডেকো ইশো গ্রুপ, ফকির অ্যাপারেলস, মাসকো গ্রুপ, ডেকাথলন বাংলাদেশ, ব্যাবিলন গ্রুপ, এসজিএস বাংলাদেশ, ঊর্মি গ্রুপ, স্টার্লিং স্টাইলস, নিট এশিয়া, হা-মীম গ্রুপ, স্নোটেক্স, এপিলিয়ন গ্রুপ, ব্র্যাক ক্যারিয়ার হাব, ভিয়েলাটেক্স, ফ্যাশন স্টেপ গ্রুপ, ডাইসিন, কালারটেক্স ও ফকির নিটওয়্যারস লিমিটেড। অন-স্পট নিয়োগও দেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।
শিক্ষার্থীরা জানান, এ ধরনের আয়োজন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং করপোরেট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেয়।
ফেয়ারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্যানেল ডিসকাশন, যেখানে ফকির গ্রুপ, ট্রান্সফার কেমিক্যালস, মাসকো গ্রুপ ও মালিহা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতের প্রবৃদ্ধি, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তিগত অভিযোজন নিয়ে মতবিনিময় করেন।
দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় এইচআর সামিট, যাতে ডেকো ইশো গ্রুপ, এপিলিয়ন গ্রুপ, ঊর্মি গ্রুপ ও ব্যাবিলন গ্রুপের এইচআর বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন। তাঁরা শিল্প–শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং দক্ষতাঘাটতি পূরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিকেলে ইনডিটেক্স জারার ‘দ্য প্রফেশনাল এজ’ সেশনে জারার কর্মকর্তারা সফট স্কিল, টিমওয়ার্ক, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি ও কর্মক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে দিকনির্দেশনা দেন।
দিনব্যাপী কর্মশালা ও আলোচনা শেষে সন্ধ্যায় হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য মো. জুলহাস উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইটিইটির আহ্বায়ক এহসানুল করিম কায়সার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম, মাসকো গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মাহবুব মিল্টন এবং নিট এম্পায়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. এনায়েত হোসেন।
উপাচার্য বলেন, ‘বুটেক্সের গ্র্যাজুয়েটরা মেধাবী ও যোগ্য। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জব সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেব, যাতে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি ক্যারিয়ার সাপোর্ট পান। এ ধরনের আয়োজন প্রতিবছর নিয়মিতভাবে হওয়া উচিত।’
বুটেক্স ক্যারিয়ার ক্লাবের সভাপতি নাজমুছ সাকিব বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর পর জব ফেয়ার আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। চাকরির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নকে সামনে রেখে প্যানেল ডিসকাশন ও এইচআর সামিটের ব্যবস্থা করেছি।’
সাধারণ সম্পাদক এফ এম সাজ্জাদ বলেন, দীর্ঘ ছয় মাসের প্রস্তুতির মাধ্যমে আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, কোম্পানিগুলোর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং শিল্প–শিক্ষার সমন্বয়ের ডাক—সব মিলিয়ে আইটিইটি–বুটেক্স ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০২৫ দেশের টেক্সটাইল খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।