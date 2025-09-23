ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন সাউথ পয়েন্টের পরিচালনা সংস্থা এম এ রশিদ ফাউন্ডেশনের সদস্য আতিনা রশিদ। এ সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কো-অর্ডিনেটরও উপস্থিত ছিলেন
ক্যাম্পাস

সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ বারিধারায় ইংরেজি মাধ্যম চালু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বারিধারায় সম্প্রতি ব্রিটিশ কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক ইংরেজি মাধ্যম সেকশন চালু হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে প্লে গ্রুপ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ পর্যন্ত চালু হয়েছে। এ মাধ্যমে প্রথম কোয়ার্টারেই ১২০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ক্যামব্রিজ কারিকুলাম অনুসরণে পরিচালিত এই মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ‘ও’ এবং ‘এ’ লেভেল চালু করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা ক্যামব্রিজ চেকপয়েন্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্ততি নেবে স্কুল কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

প্রকৌশলী এম এ রশিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভিকারুননিসা নূন কলেজের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হামিদা আলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ালেখাই নয়, খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমেও বেশ এগিয়ে। এই ক্যাম্পাসের এক শিক্ষার্থী Aloha ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ব্রেন ডেভেলপমেন্ট প্রতিযোগিতা–২০২৫–এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

