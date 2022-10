স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত

খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ (Leave No One Behind: Access to Safe and Nutritious Food in Bangladesh) উপস্থাপন করেন অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক অরুণ কুমার মন্ডল। এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন মু. ইমরুল হাসান, জ্যেষ্ঠ নিরাপদ খাদ্যবিশেষজ্ঞ, ইউএসএইড-ফিড ফিউচার বাংলাদেশ। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে যে তথাকথিত প্রযুক্তি থেকে বের হয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও মোড়কীকরণ করে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ অর্গানিক নিউট্রিশন লিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বিজ্ঞপ্তি