আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) কম্পিউটার ক্লাবের (এসিসি) আয়োজনে এবং অফিস অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সহযোগিতায় এআইইউবি সাইবার গেমিং ফেস্ট–২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চার দিনের এ আয়োজন চলে ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। এতে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী ও বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক মঞ্জুর এইচ খান, অফিস অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বিশেষ সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক অভিজিৎ ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক ও অফিস অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বিশেষ সহকারী মো. মাজেদ-উল-হক এবং প্রভাষক ও বিশেষ সহকারী এস এম আবদুল্লাহ শাফি।
অনলাইন ও অন-ক্যাম্পাস প্রতিযোগিতার সমন্বয়ে আয়োজিত এই উৎসবে এআইইউবি ক্যাম্পাস রূপ নেয় এক প্রাণবন্ত ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াঙ্গনে। আয়োজনের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্ত ছিল কিয়ানস কালেক্টিবলস (ইকুইপমেন্ট স্পনসর), এমএসআই (টেক স্পনসর), সিটি ব্যাংক (বেসিক স্পনসর) ও লিংক থ্রি (ইন্টারনেট পার্টনার)। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল ডেইলি সান, দ্য ডেইলি যুগান্তর ও ডিবিসি নিউজ। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে যুক্ত ছিল কিশোর আলো।
পাবজি মোবাইল প্রতিযোগিতায় অনলাইন কোয়ালিফায়ার পর্বে ৫১টি দল অংশ নেয়। সেখান থেকে ৩২টি দল সেমিফাইনালে এবং পরবর্তীকালে ১৬টি দল ক্যাম্পাস ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। চূড়ান্ত দিনে অনুষ্ঠিত চারটি ম্যাচ শেষে ব্ল্যাকবিয়ার্ড পাইরেটস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ভ্যালোরান্ট বিভাগে অনলাইন লোয়ার-ব্র্যাকেট ও ক্যাম্পাসে ল্যান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। লোয়ার-ব্র্যাকেট থেকে উঠে এসে অলস্টারস দল গ্র্যান্ড ফাইনালে ন্যাক্সআর ই-স্পোর্টসের মুখোমুখি হয়। তিন ম্যাচের ফাইনালে শেষ পর্যন্ত অলস্টারস চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করে। এ ছাড়া উৎসবে মোবাইল লেজেন্ডস: ব্যাং ব্যাং (এমএলবিবি), এফসি ২৫ ও ই-ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এমএলবিবি বিভাগে ভাইপার স্ট্রাইকার্স, এফসি ২৫-এ নিও, ই-ফুটবল একক বিভাগে শাওন শান্ত এবং দলীয় বিভাগে পিএনজি বট চ্যাম্পিয়ন হয়।
সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নাদিয়া আনোয়ার, উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এবং সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান। বক্তারা আয়োজনের ব্যাপ্তি, পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগিতামূলক গেমিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের ভেতর অর্থ পুরস্কার ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি তিনজন সেরা ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর এবং এআইইউবি ফটোগ্রাফি ক্লাব, এআইইউবি ই-স্পোর্টস ক্লাব ও এআইইউবি পারফর্মিং আর্টস ক্লাবকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।