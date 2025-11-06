বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস ২০২৬–এ স্থান করে নিয়েছে। এশিয়ার শীর্ষ ১ হাজার ৪০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বিইউবিটির অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ৪৫৪তম স্থান অর্জন করেছে।
বিইউবিটির উপাচার্য এ বি এম শওকত আলী এই সাফল্যের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘কিউএস এশিয়া র্যাঙ্কিংসে আমাদের এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে বিইউবিটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনিক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও উৎকর্ষতার ফলাফল আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অর্জন আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে।’ বিজ্ঞপ্তি