এআইইউবিতে এআই সুপারকম্পিউটিং ল্যাব উদ্বোধন

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে (এআইইউবি) গতকাল রোববার (৩ মে ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে এআই সুপারকম্পিউটিং ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়েছে। এআই সুপারকম্পিউটিং ল্যাবটির উদ্বোধন করেন এআইইউবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নাদিয়া আনোয়ার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হাসানুল এ হাসান, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইশতিয়াক আবেদীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও সাবেক উপাচার্য কারমেন জেড লামাগনা, উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম ও সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবদুর রহমান।
হাসানুল এ হাসান বলেন, বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি এআইইউবিতে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, অ্যাসোসিয়েট ডিন, রেজিস্ট্রার, পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।