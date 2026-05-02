সিডনিতে ‘বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা’ নিয়ে সেমিনার, দক্ষতা ও উদ্ভাবননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার ওপর গুরুত্ব

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় লাকেম্বার একটি রেস্তোরাঁয় ‘বিদেশ বাংলা’ ও ‘ভয়েস অব সিডনি’র যৌথ উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহেদা ওবায়েদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা ও উদ্ভাবননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শুধু জ্ঞানার্জন নয়, বরং নৈতিকতা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাই এখন সময়ের দাবি।
অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মাদ আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে এবং ভয়েস অব সিডনির সম্পাদক অর্ক হাসানের সঞ্চালনায় এ সেমিনারে শিক্ষক, গবেষক ও কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন। বক্তারা বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।