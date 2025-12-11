নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে কোরআন কনফারেন্স ও সিরাহ প্রদর্শনী ২০২৫ অনুষ্ঠিত

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এনএসইউ) গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাজা এরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এনএসইউ কোরআন কনফারেন্স অ্যান্ড সিরাহ এক্সিবিশন ২০২৫’।
গ্র্যান্ড কনফারেন্সে আলোচক ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমদুল্লাহ; হাসানাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান আজহারী; বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মোহাম্মদ আবদুল মালেক; জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া মাদ্রাসার উপদেষ্টা এবং ইনসাফ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার মো. সাইফুল ইসলাম এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ড্যাফোডিল ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও ইসলামিক স্কলার অধ্যাপক মোখতার আহমেদ।
কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএসইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার; এনএসইউর উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী; বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম এ কাশেম; বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আজীবন সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদ; মোহাম্মদ শাহজাহান; সদস্য ইয়াছমিন কামাল; সদস্য রেহানা রহমান; এনএসইউর কোষাধ্যক্ষ ও সহ–উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক আবদুর রব খান এবং এনএসইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের সেল বায়োলজি ও মলিকুলার জেনেটিকস বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হক।
এনএসইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার বলেন, ‘আজ ইসলাম নিয়ে যে কথাগুলো বলা হলো, তা আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। আমরা এগুলো চর্চা করার চেষ্টা করব। আমাদের এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন আছে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে সব ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে দেখা হয়।’
উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী বলেন, ‘এই কনফারেন্স আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর জীবনের যাত্রা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে মানুষ কেবল পার্থিব জীবন অর্জনের জন্য পৃথিবীতে আসেনি; আমরা এখানে এসেছি আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষাকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং দয়া, উদারতা ও নম্রতা প্রদর্শন করতে। ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যা আমাদের দয়াবান ও নম্র হতে শেখায়।’
একই দিনে এনএসইউ কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে ‘মুসলিমাহ’স চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য মডার্ন ইরা’ (Muslimahs’Challenges in the Modern Era) শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের দিন (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) এনএসইউতে লাইভ ক্যালিগ্রাফি, বইয়ের স্টল ও মেহেদি শিল্পের আয়োজন করা হয়। সিরাহ প্রদর্শনী ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এনএসইউ এক্সিবিশন হলে চলবে।