বুয়েটে জাতীয় পর্যায়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সামিট ‘সেলেনসিয়া সিজন ১’

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশের স্নাতক পর্যায়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হতে যাচ্ছে ‘সেলেনসিয়া: সিজন ১’। এই জাতীয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সামিটে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন প্রতিযোগিতামূলক, প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী নানা কার্যক্রমে।
সামিটটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীন এসিআই বুয়েট স্টুডেন্ট চ্যাপটার এবং এএসসি স্টুডেন্ট চ্যাপটার, বুয়েটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে।
এ আয়োজনের টাইটেল স্পনসর হিসেবে রয়েছে শাহ সিমেন্ট এবং গোল্ড স্পনসর হিসেবে যুক্ত হয়েছে সিএসআরএম। এ ছাড়া দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো এই সামিটের অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে যুক্ত রয়েছে, যা আয়োজনটির জাতীয় পর্যায়ে প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াবে। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করতে Fairmate Chemicals (BD) Ltd যুক্ত হয়েছে স্যুভেনির পার্টনার হিসেবে।
মোট ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা পুরস্কারমূল্য নিয়ে সেলেনসিয়া: সিজন ১-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা, প্রকৌশলগত ভিত্তি, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধান সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
১. ড্রাফট ইট! (Draft It!)—অটোক্যাডভিত্তিক ডিজাইন প্রতিযোগিতা;
২. ব্রেনি ব্লিটজ (Brainy Blitz)—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং–বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা;
৩. মেকানিকস মেহেম (Mechanics Mayhem)—ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিকসভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রতিযোগিতা;
৪. ইকো-কংক্রিট (Eco-Concrete)—পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নির্মাণ উপকরণভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা;
৫. হাউস অব ট্রাসেস (House of Trusses)—ট্রাস কাঠামোর নকশা ও লোড বহনক্ষমতা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতা;
৬. পেপার টাওয়ার চ্যালেঞ্জ (Paper Tower Challenge)—সীমিত উপকরণে স্থিতিশীল টাওয়ার নির্মাণ প্রতিযোগিতা;
৭. পোস্টার প্যারাডক্স (Poster Paradox)—গবেষণা ও প্রযুক্তিগত ধারণা উপস্থাপনার পোস্টার প্রতিযোগিতা;
৮. লুমেনোয়ার (L menoir)—অবকাঠামো, নির্মাণ ও প্রকৌশল নান্দনিকতা–বিষয়ক ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা।
এ প্রতিযোগিতাগুলোর মাধ্যমে সেলেনসিয়া দেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময় ও দক্ষতা উন্নয়নের একটি শক্তিশালী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।
সামিট–সংক্রান্ত সর্বশেষ আপডেট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে সেলেনসিয়ার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভিজিট করা যেতে পারে: https://www.facebook.com/CelenciaBUET2026