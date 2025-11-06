ক্যাম্পাস

সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫: বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতে নতুন যুগের সূচনা, উদ্যমীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ

সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫–এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে এক বিশাল সাফল্যের সঙ্গে, যা বাংলাদেশের এআই–চালিত সমাধান গ্রহণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ইভেন্ট উদ্ভাবনী ধারণার উৎসে পরিণত হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নতুন নতুন সমাধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন।

রেকর্ড পরিমাণ অংশগ্রহণ ও বৈচিত্র্যময় প্রতিভা

সলভিও এআই হ্যাকাথনে ৫৩৮টি দল অংশগ্রহণ করেছে, যা মোট ৩ হাজার ২৬৫ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসেছে ৬০টির বেশি প্রতিষ্ঠান থেকে। এর মধ্যে ৪৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ নারী অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যা এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ ছাড়া ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী এসটিইএম পটভূমি থেকে আসায় এই ইভেন্ট প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

হ্যাকাথনটি বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে। তাঁদের সমষ্টিগত আগ্রহ ও উদ্যম ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক এবং বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে কাজ করে এআইভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন।

এআই-চালিত স্মার্ট ভবিষ্যতের দিকে

সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫ কেবল বাংলাদেশের প্রযুক্তি প্রতিভাকে তুলে ধরছে না; বরং এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের এসএমই, ফিনটেক, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সব খাতে পরিবর্তন আনতে পারে। বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো, যেমন ব্যবসায়িক উন্নয়ন, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা—এসব ক্ষেত্রে এআই সমাধানগুলো প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫–এর আয়োজন করছে সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড, সিস্টেমের (নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের উদ্যোগ) সঙ্গে পার্টনারশিপে, প্রোগ্রামিং হিরোর সহযোগিতায়। এ আয়োজনের অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে রয়েছে প্রথম আলো।

এই হ্যাকাথন দেশের উদ্ভাবনী পরিবেশ ও উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আমরা বিশ্বাস করি, অংশগ্রহণকারীরা তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিয়ে দেশের বিভিন্ন খাতে টেকসই পরিবর্তন আনবে, যা শুধু দেশীয় স্তরেই নয়; বরং বৈশ্বিক এআই সেক্টরেও প্রভাব ফেলবে।

