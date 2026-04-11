বিশ্ব স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬: কাজাখস্তান গেল সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চার ছাত্র

সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাজাখস্তানে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিশ্ব দাবা সংস্থা ফিদের আয়োজনে ৬ থেকে ১১ এপ্রিল কাজাখস্তানের আলমতি শহরে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এশিয়া জোনাল পর্যায়ে বাংলাদেশের সাউথ পয়েন্ট স্কুলসহ ২০টি দেশের স্কুল দাবা দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।
কাজাখস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগের আগে সাউথ পয়েন্ট স্কুল দাবা দল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) মো. শামসুল আলম (পিএসসি) দলের সফলতা কামনা করেন এবং দলীয় প্রধান, অধিনায়কসহ সব খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানান।
দলের খেলোয়াড়েরা হলো সাফায়াত কিবরিয়া আজান, মুহতাদি তাজওয়ার নাশিদ, সিদরাতুল মুনতাহা ও আজান মাহমুদ। অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লুৎফা ববি এবং দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্পোর্টস কো–অর্ডিনেটর মো. শওকত সিদ্দিকী।
২০২৫ সালে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ব স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করে। ২০২৫ সালের তারুণ্যের উৎসব স্কুল দাবার ওপেন ও বালিকা—উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজধানী ঢাকার ২০২৬ সালের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা জোনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মালিবাগ।