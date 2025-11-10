জাপানের ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং জাপানের ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ সোমবার (১০ নভেম্বর ২০২৫) শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে জাপানের ওকায়ামাতে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আকিও ইজিরি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সহ–উপাচার্য আসিক মোসাদ্দিক এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরের কূটনৈতিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য তুলে ধরেন।
বর্তমানে ওকায়ামা শোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চীনের ৬০টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি রয়েছে, পাশাপাশি ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নতুন অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষার্থী বিনিময়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার এবং স্নাতক কোর্সের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে জাপানের শোকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ে পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও প্রথম পর্যায়ের সূচি শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। বিজ্ঞপ্তি