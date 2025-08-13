ইউনিভার্সেল মেডিকেল ও ভ্যাট ফোরাম-এর স্বাস্থ্যচুক্তি সই

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক করপোরেট স্বাস্থ্যচুক্তি হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী ও বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে চুক্তিতে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী এবং ফোরামের সেক্রেটারি গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস ।
চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের সকল সদস্য এবং তাদের পরিবার এখন থেকে এই হাসপাতালে এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপ, কার্ডিয়াক হেলথ চেক-আপ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিশেষ ছাড় পাবেন। এছাড়া ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পাবেন বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) একেএম সাহেদ হোসেন, হেড অব করপোরেট নীতা চক্রবর্ত্তী, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন) সি. এফ. জামান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (করপোরেট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) মো. আমিনুল ইসলাম সুমন এবং বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার (কোষাধ্যক্ষ) মীর মো: শামীম হোসেন, ম্যানেজার মো: আখতারুল ইসলামসহ প্রমূখ।