ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম চালু

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রকৌশল অনুষদের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং নামে নতুন বিভাগ চালু করেছে। স্প্রিং ২০২৬ সেমিস্টার থেকে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে। ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং—একটি ভবিষ্যৎমুখী প্রোগ্রাম, যা বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে ইনোভেশন, অটোমেশন এবং ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে মূল কোর্সেও পাশাপাশি মেজর ও মাইনর কোর্সেও পাঠদান করা হবে।
রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের রোবোটিকস, ইলেকট্রনিকস, মেকানিক্স, কন্ট্রোল সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং এমবেডেড কম্পিউটিং-এর সমন্বয়ে অত্যাধুনিক জ্ঞান এবং বাস্তব-জগতের দক্ষতা প্রদান করবে। রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ৪ বছরের একটি ১৫৪-ক্রেডিট কোর্স এবং পরবর্তী সেমিস্টার (স্প্রিং -২০২৬) থেকে এটি চালু হতে চলেছে। এটি একটি তিন সেমিস্টারের প্রোগ্রাম (স্প্রিং, সামার এবং ফল) ।
স্প্রিং সেমিস্টারের সময়কাল জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, সামার সেমিস্টারের সময়কাল মে থেকে আগস্ট এবং ফল সেমিস্টারের সময়কাল সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। এ প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ে মূল কোর্সের পাশাপাশি মেজর ও মাইনর কোর্সও পাঠদান করা হবে।