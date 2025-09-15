আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে একাদশ শ্রেণিতে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫) কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেওয়ান, এনডিসি, পিএসসি, পরিচালক, ডিপি (আর্মি)–২, ডিজিডিপি ও কলেজ অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম নওরোজ এহসান, বিএসপি, বিজিওএম, এনডিসি, পিএসসি।
একাদশ শ্রেণির নবাগত প্রায় ২ হাজার ২০০ শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক বরণে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ২ হাজার ৪১১ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে শতভাগ পাসসহ ২ হাজার ২২৭ জন জিপিএ–৫ অর্জন করেছে। বিজ্ঞপ্তি