কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ–এ ওরিয়েন্টেশন

বেসরকারি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (সিইউবি)–এর ফল–২০২৫ ট্রাইমেস্টার ও সামার–২০২৫ বাই–সেমিস্টার শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর প্রগতি সরণি ক্যাম্পাসে গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এইচ এম জহিরুল হকের সভাপতিত্বে এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী জাফরউল্লাহ শারাফাত।
অনুষ্ঠানে চৌধুরী জাফরউল্লাহ শারাফাত নবীন শিক্ষার্থীদের সিইউবি পরিবারে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নিজেকে গড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবার ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
উপাচার্য এইচ এম জহিরুল হক বলেন, ‘উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে অবশ্যই শিক্ষাজীবনে যেমন পড়াশোনা করতে হবে, তেমনি ভালো মানুষ হয়েও গড়ে উঠতে হবে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের সব ক্ষেত্রে সেরা হতে হবে, যেন পরিবার, দেশ ও বিশ্বের জন্য অবদান রাখতে পারো।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ এস এম সিরাজুল হক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী আবু তাহের, জনস্বাস্থ্য ও জীবনবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফজিতুন নেছা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন রেজিস্ট্রার (ইনচার্জ) এ এস এম জি ফারুক।
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের চেয়ারম্যান বেনজীর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান সাইফুল হক, সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান, শিপিং ও মেরিটাইম সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন মো. নাসির উদ্দিন, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান মো. সানজাদ শেখ, ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান রেজিনা সুলতানা, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা। ওরিয়েন্টেশন শেষে কনসার্টে ছিল শিল্পী সজল ও লায়ঞ্জ ব্যান্ডের পরিবেশনা। বিজ্ঞপ্তি