ডিআইইউতে উদ্বোধন হলো গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উইকের জাতীয় পর্ব

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) এবং গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ নেটওয়ার্ক (জিইএন–জেন) বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উইক (জিইডব্লিউ) ২০২৫-এর জাতীয় পর্বের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজধানীর সোবহানবাগে ড্যাফোডিল প্লাজার ৭১ মিলনায়তনে ‘আজকের উদ্ভাবকদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের বিশ্ব গড়া’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই সামিটে দেশের তরুণ উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ ও ইকোসিস্টেম নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বিশ্বের ২০০টির বেশি দেশে উদ্যাপিত জিইডব্লিউর বাংলাদেশ পর্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিআইইউ। এ বছরের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য ‘একসাথে আমরা গড়ি’র আলোকে এই আয়োজন তরুণদের ক্ষমতায়ন ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের মধ্যে এমন একটি মানসিক ভিত্তি তৈরি করা, যেখানে তারা তাদের সৃজনশীল ধারণাগুলোকে সমাজের জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে শিখবে। এই সামিট সেই মানসিকতা লালন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো. সবুর খান, প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ডিআইইউ এবং চেয়ারম্যান, জেন বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য তরুণদের চাকরিপ্রার্থী নয়, বরং চাকরি সৃষ্টিকারী হিসেবে তৈরি করা।’
জেন বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম হাসান, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরসের প্রেসিডেন্ট রুবিনা হোসাইন ও ফিনপাওয়ার লিডারশিপ ইন্টারন্যাশনালের সিইও সাইফুল হোসাইন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।