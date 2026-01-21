ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সিয়ান ডিবেটিং ক্লাবের আয়োজনে ‘ফিউশন ফেস্ট’ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিতর্ক সংগঠন পার্সিয়ান ডিবেটিং ক্লাবের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য আয়োজন ‘ফিউশন ফেস্ট’। এ আয়োজনে ফারসি বিভাগের উদ্যোক্তা শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে নানা ধরনের পণ্যের স্টল স্থান পায়, যা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।
ফিউশন ফেস্টের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রম্য বিতর্ক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ট্রেজার হান্ট কম্পিটিশন। ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ কাউসার, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান মুমিত আল রশিদ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, উর্দু বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগসহ অন্য বিভাগের শিক্ষকেরা।
ক্লাবের মডারেটর ও বিভাগীয় শিক্ষক তানজিনা বিনতে নূরের সঞ্চালনায় ট্রেজার হান্ট কম্পিটিশন শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে সভাপতি মুশাররাত তাইয়েবা মুসকান জানান, এ আয়োজনে ১০ উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী। তাঁরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের ব্যবসা–বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করেছেন। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, দলগত কাজ ও নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।