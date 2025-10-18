স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ আয়োজিত ‘AI and IoT Revolution: Driving Innovation Beyond Boundaries’ শীর্ষক হাতে-কলমে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) বিষয়ে বাস্তব দক্ষতা অর্জন ও উদ্ভাবনী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা।
কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মোসাদ্দেক হোসেন কামাল তুষার। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে AI ও IoT প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অব থিংস কোনো ভবিষ্যতের ধারণা নয়, বরং আজকের যুগের অর্থনৈতিক রূপান্তরের চালিকা শক্তি। এই প্রযুক্তিগুলির সঠিক প্রয়োগ কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে।
কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ–উপাচার্য অধ্যাপক নওজিয়া ইয়াসমিন এবং রেজিস্ট্রার আহমেদ হুসাইন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শারমিন পারভীন এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক পিন্টু চন্দ্র শীল।