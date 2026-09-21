মেন্টরস’ স্টাডি অ্যাব্রোডের আয়োজনে ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া এক্সপো ২০২৬’

‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া এক্সপো ২০২৬’ আগামীকাল মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আয়োজনে মেন্টরস’–এর পরামর্শকেরাও উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা তাঁদের কাছ থেকে মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।
মেন্টরস’ স্টাডি অ্যাব্রোডের এ আয়োজনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিভিন্ন কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রোফাইল মূল্যায়ন, বৃত্তির সুযোগ, আবেদনসংক্রান্ত নথি প্রস্তুত ও ফাইল খোলা, আবেদনপ্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি তথ্য জানতে পারবেন। মালয়েশিয়াকে উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করছেন—এমন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া এক্সপো ২০২৬’ উন্মুক্ত থাকবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ঢাকার ওয়েস্টিনে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজনে প্রবেশে কোনো নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই।