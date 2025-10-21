জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ক্লাবের উদ্বোধন

ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার উদ্বোধন করা হয়েছে ‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাব’। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্লাবটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন সিদ্দিকী এবং রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান। এ ছাড়া কলা অনুষদের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইমদাদুল হুদা, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ এইচ এম কামাল, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন সরকার, বিদ্রোহী হলের হল প্রভোস্ট অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম। বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মাওলা প্রিন্স, ফাইন্যান্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সোহেল রানা, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুহাম্মদ শামসুজ্জামান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
ক্লাবটি অস্থায়ীভাবে চলবে। তবে খুব দ্রুত আলাদা ভবনে শিক্ষকদের স্থায়ী ক্লাব নির্মিত হবে বলে উপাচার্য আশ্বাস দেন। একাডেমিক উৎকর্ষতা, গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নেও এই ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত শিক্ষকেরা। উদ্বোধন শেষে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়। বিজ্ঞপ্তি