শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অকৃতকার্যদের নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা, ইনকোর্স নম্বর এন্ট্রির সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৫ সালের অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ করে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ ও তৎপূর্ব শিক্ষাবর্ষের অকৃতকার্য (Not Promoted) শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সিলেবাস অনুসরণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এসব শিক্ষার্থীকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নতুন প্রণীত সিলেবাস ও রেগুলেশন অনুযায়ী ইনকোর্স, অ্যাসাইনমেন্টসহ সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া ইনকোর্স, অ্যাসাইনমেন্ট ও হাজিরা নম্বর অনলাইনে এন্ট্রির সময়সীমা বৃদ্ধি করে আগামী ৭ মে পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনকোর্স, অ্যাসাইনমেন্ট ও হাজিরা নম্বর এন্ট্রি না দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের নাম পরীক্ষার ফরম পূরণের Probable List-এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এর ফলে তাঁরা ফরম পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

Also read:জাপানে স্কলারশিপ, আবেদন স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডিতে

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে অত্যন্ত জরুরি হিসেবেও বিবেচনা করতে বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

Also read:জার্মানির অপরচুনিটি কার্ড: শিক্ষার্থীরা আবেদনপদ্ধতি ও বিস্তারিত জেনে নিন
