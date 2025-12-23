ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশকে সমস্ত বলে

গণিত: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: ভগ্নাংশটির ১ বা পূর্ণ অংশকে কী পড়া হয়?
উত্তর: সমস্ত।
প্রশ্ন: প্রকৃত ভগ্নাংশের মান ১ থেকে ছোট না বড়?
উত্তর: ছোট।
প্রশ্ন: একটি ভগ্নাংশের লব ও হরের স্থান বদল করলে কী ভগ্নাংশ পাওয়া যায়?
উত্তর: বিপরীত ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: ‘এর’ ও ‘×’ মধ্যে অর্থের পার্থক্য কী?
উত্তর: একই অর্থ, কোনো পার্থক্য নেই। তবে ‘এর’–এর হিসাব অন্য কাজগুলোর
(×, , +, -) আগে করতে হয়।
প্রশ্ন: ×, , +, -, ‘এর’—এখানে কোনটির কাজ আগে করতে হয়?
উত্তর: ‘এর’–এর কাজ আগে করতে হয়।
প্রশ্ন: কতটি ০.১ দ্বারা ২.১ গঠন করা যায়?
উত্তর: ২১।
প্রশ্ন: কতটি ০.০০১ দ্বারা ০.১৯৫ গঠন করা যায়?
উত্তর: ১৯৫।
প্রশ্ন: কোনো রাশিকে যখন ১০ ও ১০০ দ্বারা ভাগ করা হয়, তখন দশমিক বিন্দুর অবস্থান কী হয়?
উত্তর: ভাজকে যতসংখ্যক শূন্য (০) থাকে, দশমিক বিন্দু বাঁয়ে তত ঘর সরে যায়।
প্রশ্ন: ২.৪ মিটার ০.১ মিটারের কত এককের সমান?
উত্তর: ২৪।
প্রশ্ন: এক ইঞ্চি = কত সেমি.?
উত্তর: ২.৫৪ সেমি.।
প্রশ্ন: একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেওয়া আছে, ক্ষেত্রফল বের করতে কী করতে হবে?
উত্তর: দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করতে হবে।
প্রশ্ন: গাণিতিকভাবে গড় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
উত্তর: গড় = রাশিগুলোর যোগফল রাশিগুলোর সংখ্যা।
প্রশ্ন: কতগুলো রাশি দেওয়া থাকলে রাশিগুলোর যোগফলকে রাশিগুলোর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে রাশিগুলোর কী বলে?
উত্তর: গড়।
প্রশ্ন: ৬টি বইয়ের ওজন ৯২৪ গ্রাম হলে, তাদের গড় কত?
উত্তর: ১৫৪ গ্রাম।
প্রশ্ন: হামিদ ৫ বিষয়ে মোট ৪০০ নম্বর পেলে, গড়ে কত পেয়েছে?
উত্তর: ৮০।
প্রশ্ন: বিনিয়োগ করা টাকাকে কী বলা হয়?
উত্তর: আসল।
প্রশ্ন: বার্ষিক মুনাফার হার ৬%-এর অর্থ কী?
উত্তর: ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা।
প্রশ্ন: শতকরা লাভ (লাভ%) বা শতকরা ক্ষতি (ক্ষতি%) সব সময় কিসের ওপর হিসাব করা হয়।
উত্তর: ক্রয়মূল্যের ওপর।
প্রশ্ন: ক্রয়মূল্য থেকে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে কী হয়?
উত্তর: লাভ হয়।
প্রশ্ন: বিক্রয়মূল্য থেকে ক্রয়মূল্য বেশি হলে কী হয়?
উত্তর: ক্ষতি হয়।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা