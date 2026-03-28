অতি গরম আবহাওয়া বিরাজ করাই তাপপ্রবাহ

প্রাথমিক বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. বায়ু তার ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে কী বলে?
ক. নিম্নচাপ খ. বায়ুচাপ
গ. ঊর্ধ্বচাপ ঘ. ওজন
২. দিনের বেলা স্থলভাগ জলভাগ থেকে কেমন থাকে ?
ক. উষ্ণ খ. শীতল
গ. নাতিশীতোষ্ণ ঘ. কুয়াশাচ্ছন্ন
৩. কোনো স্থানের বায়ু উষ্ণ ও হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে, সেখানে কী সৃষ্টি হয়?
ক. নিম্নচাপ খ. উচ্চচাপ
গ. বন্যা ঘ. ঘূর্ণিঝড়
৪. বাংলাদেশে বর্ষাকালে কোন মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়?
ক. উত্তর-পূর্ব খ. দক্ষিণ-পশ্চিম
গ. পূর্ব-পশ্চিম ঘ. উত্তর-দক্ষিণ
৫. বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় কখন?
ক. গ্রীষ্মকালে খ. শীতকালে
গ. শরত্কালে ঘ. হেমন্তকালে
৭. বায়ুর তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায়?
ক. বায়ু কতটা গরম বা ঠান্ডা
খ. বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম না বেশি
গ. বায়ু হালকা বা ভারী
ঘ. সূর্যের আলো বেশি না কম
৮. কোন ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে?
ক. গ্রীষ্মকাল খ. শীতকাল
গ. বর্ষাকাল ঘ. শরত্কাল
৯. বর্ষাকালে কেন বেশি বৃষ্টি হয়?
ক. বায়ুর তাপমাত্রা বেশি বলে
খ. বায়ুর চাপ বেশি বলে
গ. বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি বলে
ঘ. বায়ু শুষ্ক বলে
১০. কোন ঋতুতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে?
ক. শীত খ. বর্ষা
গ. গ্রীষ্ম ঘ. হেমন্ত
১১. অতি গরম আবহাওয়া বিরাজ করার অবস্থাকে কী বলে?
ক. জলবায়ু খ. তাপপ্রবাহ
গ. বায়ুপ্রবাহ ঘ. শৈত্যপ্রবাহ
১২. বাংলাদেশে প্রতিবছর কোনটি দেখা যায়?
ক. বন্যা খ. ভূমিকম্প
গ. তাপপ্রবাহ ঘ. তুষারপাত
১৪. গ্রীষ্মকালে অনেক দিন টানা বৃষ্টি না হলে মাটি শুকিয়ে ফেটে যায়। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক. উত্তর-পশ্চিম খ. উত্তর-পূর্ব
গ. পূর্ব-পশ্চিম ঘ. দক্ষিণ-পূর্ব
১৫. গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপের কারণে স্থলভাগ উত্তপ্ত হয়ে ধূসর মেঘ সোজা ওপরে উঠে নিচের কোনটি সৃষ্টি করে?
ক. আর্দ্রতা কমবে খ. শৈত্যপ্রবাহ
গ. কালবৈশাখী ঘ. তাপপ্রবাহ
১৬. সাধারণত টর্নেডোর আকার কেমন হয়?
ক. ১ কিলোমিটারের কম
খ. ২ কিমি
গ. ১০ কিমি
ঘ. হারিকেন
১৭. ভারত মহাসাগরে উত্পন্ন ঘূর্ণিঝড়কে কী বলে?
ক. সাইক্লোন খ. টাইফুন
গ. টর্নেডো ঘ. হারিকেন
সঠিক উত্তর
১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. গ ৮. গ ৯. গ ১০. খ ১১. খ ১২. গ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. ক ১৭. ক