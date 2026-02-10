জাতীয় নির্বাচন: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নতুন সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) প্রোগ্রামের ২৩২ টার্মের তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার ও চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার ১৩, ১৪ ও ২৮ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষার সূচি পারবর্তন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পরিবর্তিত পরীক্ষাগুলো আগামী ৬, ৭ ও ১৪ মার্চ ২০২৬ সালের দুই শিফটে (সকাল ও বিকেলে) অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।
পরিবর্তিত সময়সূচি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড, স্টাডি সেন্টার এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.bou.ac.bd থেকে জানা যাবে।