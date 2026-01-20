জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রসহ নিয়ে বোর্ডের নির্দেশনা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫–এর উত্তরপত্র নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা বোর্ডের চিঠিতে বলা হয়েছে, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত উত্তরপত্রসহ ট্রাংক ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২৮ জানুয়ারির মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এ ট্রাংক ফেরত দিতে হবে।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চিঠিটি বোর্ডের আওতাধীন সব জেলা শিক্ষা অফিসার ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫–এর জেলা কমিটির সদস্যসচিবদের পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর খালি ট্রাংক (অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত উত্তরপত্রসহ) ২৮ জানুয়ারির মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।