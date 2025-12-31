আধুনিক কম্পিউটারের জনক ব্যাবেজ

তথ৵ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. একুশ শতকের সম্পদ কোনটি?
ক. কৃষি খ. কম্পিউটার
গ. জ্ঞান ঘ. ইন্টারনেট
২. বর্তমান পৃথিবীর সম্পদ কোনটি?
ক. কৃষি খ. কম্পিউটার
গ. জ্ঞান ঘ. ইন্টারনেট
৩. নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম কোনটি?
ক. বিশ্বায়ন
খ. যোগাযোগের দক্ষতা
গ. সৃজনশীলতা
ঘ. আন্তর্জাতিকতা
৪. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা কোনটি?
ক. সৃজনশীলতা
খ. যোগাযোগের দক্ষতা
গ. চিন্তন দক্ষতা
ঘ. পারদর্শিতা
৫. একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কোন সমাজ স্থান
করে নিয়েছে?
ক. জ্ঞানভিত্তিক খ. সমাজভিত্তিক
গ. মূল্যায়নভিত্তিক ঘ. অর্থনীতিভিত্তিক
৬. তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কত শতাংশ সময় কম লাগছে?
ক. ৫০–৬০ খ. ৬০–৭০
গ. ৮০–৯০ ঘ. ৯০–১০০
৭. আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?
ক. স্টিভ জবস খ. চার্লস ব্যাবেজ
গ. চার্লস ফ্যারাডে ঘ. বিল গেটস
৮. চার্লস ব্যাবেজ যে যন্ত্র তৈরি করেন, তা হলো—
i. বেতার ii. ডিফারেন্স ইঞ্জিন
iii. অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৯. চার্লস ব্যাবেজের মৃত্যু হয় কত সালে?
ক. ১৮১২ খ. ১৮১৫
গ. ১৮৫২ ঘ. ১৮৭১
১০. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে কাকে সম্মানিত করা হয়?
ক. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
খ. অ্যাডা লাভলেস
গ. স্টিভ ওজনিয়াক
ঘ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন
সঠিক উত্তর
১. গ ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. খ ৮. গ
৯. ঘ ১০. খ
প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা