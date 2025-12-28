পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পানাম নগরে টিকে আছে ৫২টি ইমারত

লেখা: মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন–উত্তর

প্রশ্ন: ‘প্রত্নসম্পদ’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ‘প্রত্ন’ শব্দের অর্থ পুরোনো। ‘প্রত্নসম্পদ’ বলতে পুরোনো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলংকার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিকে বোঝায়। মোটকথা, সুদূর অতীতের সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে, এমন যেকোনো বস্তুকেই প্রত্নসম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন: আন্টাঘর ময়দান কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আন্টাঘর ময়দান ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক স্থান। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এ দেশীয় সেনারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করেন। এ যুদ্ধে ভারতীয় সেনারা পরাজিত হন। পরে ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দী হওয়া বিদ্রোহী সেনাদের ইংরেজরা এই আন্টাঘর ময়দানে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়।

প্রশ্ন: উত্তরা গণভবন বলতে কী বোঝো?

উত্তর: নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদ বর্তমানে ‘উত্তরা গণভবন’ নামে পরিচিত। দয়াময় রায় দিঘাপতিয়া প্রাসাদের মূল অংশ নির্মাণ করেন। ৪৩ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত প্রাসাদ এলাকাটি একটি পরিখা ও উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত।

প্রশ্ন: পানাম নগর বিখ্যাত কেন?

উত্তর: ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পানাম নগর বিখ্যাত। সোনারগাঁয়ের পানাম নগরে উনিশ শতকে ধনী ব্যবসায়ীদের অনেকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন। এখনো এ রকম ৫২টি ইমারত টিকে আছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এসব ভবনে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এদের নির্মাণকলায় মোগল স্থাপত্যেরও প্রভাব আছে। অনেক অট্টালিকা সাজানো হয়েছিল রঙিন মোজাইকে।

প্রশ্ন: জাদুঘর কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: যেখানে পুরোনো দিনের জিনিসপত্র, মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়, তাকে জাদুঘর বলে। বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো থেকে পাওয়া অনেক প্রত্ননিদর্শন বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

প্রশ্ন: আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে কী কী সংরক্ষিত রয়েছে?

উত্তর: আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ঢাকায় অবস্থিত। এ জাদুঘরে ঢাকার নওয়াবদের পোশাক, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, সোফা, অলংকার ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন: মোট জাতীয় উত্পাদন ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: একটি দেশের নাগরিকেরা নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যেসব দ্রব্য ও সেবা উত্পাদন করেন, তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উত্পাদন। একজন নাগরিক নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানেই চাকরি বা ব্যবসা করুন না কেন, যখন তাঁর অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়, তখন তা মোট জাতীয় উত্পাদন হিসেবে বিবেচিত হবে।

