রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু, প্রতি আসনে পরীক্ষার্থী ১৪

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় রুয়েট ও বুয়েট কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমবারের মতো এই ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও (বুয়েট) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব আরিফ আহম্মদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, রুয়েট ও বুয়েটে একযোগে পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
এর আগে সকাল ৮টা থেকেই শিক্ষার্থীরা রুয়েট ক্যাম্পাসে আসতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন অভিভাবকেরাও। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পরীক্ষা শুরু হয়। এ সময় রুয়েটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়।
রুয়েট সূত্রে জানা গেছে, পুরকৌশল, তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল অনুষদে সর্বমোট ১৪টি বিভাগে ১ হাজার ২৩৫টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দিচ্ছেন ১৮ হাজার ২৭৭ জন। প্রতি আসনের জন্য গড়ে ১৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ হারে। শিক্ষার্থীরা ক ও খ গ্রপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে ক গ্রুপের রাজশাহীতে রুয়েট কেন্দ্রে ৮ হাজার ৪৭৭ জন এবং বুয়েট কেন্দ্রে ৯ হাজার ৮০০ জন পরীক্ষায় দেবেন। পরীক্ষা সকাল ৯টায় শুরু হয়ে শেষ হবে দুপুর ১২টায়। পরীক্ষা চলছে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। তবে রুয়েট কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়া ৬৭০ জন মুক্তহস্ত অঙ্কনে আরও এক ঘণ্টা বাড়তি সময় পাচ্ছেন। তাঁদের পরীক্ষা চলবে দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা সোয়া ১টা পর্যন্ত।
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং ৬০ আসন, আর্কিটেকচার ৩০ আসন, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট ৩০ আসন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০ আসন, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসনসহ মোট আসন ১ হাজার ২৩০টি।
সংরক্ষিত আসন ৫টি। (বান্দরবান জেলার অধিবাসী ১টি, পার্বত্য জেলাগুলোর ও অন্য এলাকার উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী ৪টি)।
প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রশ্নে বরাদ্দ করা নম্বরের ২৫ শতাংশ নম্বর কর্তন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি।