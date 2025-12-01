পরীক্ষায় ভালো করার ৫ টিপস

আবার শুরু হচ্ছে প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়মিত ছাপা হবে বিশেষ আয়োজন।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষার মাধ্যমেই তোমাদের প্রাথমিক বৃত্তি নির্ধারণ করা হবে। পরীক্ষা শুরু হবে ২১ ডিসেম্বর। সে হিসেবে পরীক্ষার সময় কম। এ সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে।
১.
সারা বছর তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা করেছ। এখন যে বিষয়গুলো পড়েছ, তা ধারাবাহিকভাবে রিভিশন দিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে।
২.
বাংলা বিষয়ের প্রশ্নের সিলেবাস বেশ বড়। মোট ১৫ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের ওপর পরীক্ষা হবে। নির্ধারিত সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে। তাই সময়ের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে।
৩.
ইংরেজি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বানান ভুল যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখবে। বানান ভুল হলে পরীক্ষকেরা বিরক্ত হবেন। কথাটা মনে রেখো।
৪.
গণিত বিষয়ে তোমরা নিয়মিত অনুশীলন করেছ। বাকি যে কয়েক দিন সময় পাবে, প্রতিদিন গণিত অনুশীলন করবে। এ বিষয়ে ভালো করার একমাত্র উপায় হলো অনুশীলন, অনুশীলন আর অনুশীলন।
৫.
বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় মিলিয়ে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। তারিখ, সাল, ঘটনা, কে, কীভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের সমন্বয়ে হবে এই দুই বিষয়ের প্রশ্নগুলো। তাই মনোযোগ দিয়ে এ বিষয়টি পড়বে।
*কাজী সুলতানা ইয়াসমীন, প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম