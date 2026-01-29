এসএসসি ২০২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (অধ্যায়–২)—পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় নিরাপত্তার জন্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: অধ্যায়–২
# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের
উত্তর দাও।
নাইমুল কম্পিউটারে কাজ করার সময় দেখতে পেল, তার কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফাইল মুছে যাচ্ছে, ডেটা বিকৃত হচ্ছে। তার করণীয় কাজ কী? শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল, এর প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি সফটওয়্যারের নাম বলে দিলেন।
১. নাইমুলের কম্পিউটারের এই অবস্থার জন্য কোনটি দায়ী হতে পারে?
ক. সিস্টেম সফটওয়্যার খ. ভাইরাস সফটওয়্যার
গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার ঘ. অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার
২. নাইমুলের শিক্ষক কম্পিউটারের তথ্যগুলো ক্ষতিসাধনের প্রতিরোধ হিসেবে কোন কোন সফটওয়্যারের নাম বলতে পারেন?
i. এভিজি ii. এভাস্ট
iii. ভিয়েনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৩. কোনটির কারণে যে কেউ ইচ্ছা করলে আমাদের তথ্য নিতে পারবে না?
ক. স্পাইওয়্যার খ. ম্যালওয়্যার
গ. ভাইরাস ঘ. পাসওয়ার্ড
৪. কীভাবে উপাত্তের নিরাপত্তা বিধান করা যায়?
ক. অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করে
খ. ভেরিফিকেশন করে
গ. অ্যাকাউন্ট লগআউট করে ঘ. পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে
৫. অপেক্ষাকৃত কঠিন পাসওয়ার্ড কোনটি?
ক. dhaka খ. DhAka
গ. 3521 ঘ. Dh&23#q!
৬. নিচের কোন পাসওয়ার্ডটি সহজে হ্যাক করা সম্ভব নয়?
ক. 123456 খ. Hossain
গ. ApsL#20Bsc ঘ. qwerty
৭. জটিল পাসওয়ার্ড হলো—
i. W4RN@t*12 ii. Mo9Th*Er#7 iii. pqrstu
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৮. Unique পাসওয়ার্ড তৈরিতে—
i. সংখ্যা, চিহ্ন ও শব্দ ব্যবহার করতে হবে
ii. ছোট হাতের ও বড় হাতের অক্ষর মিশিয়ে দিতে হবে
iii. ব্যক্তিগত তথ্য সরাসরি ব্যবহার করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
সঠিক উত্তর
১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. ক ৮. ক
প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা