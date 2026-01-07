এসএসসি পরীক্ষা
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নতুন নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৬ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্ভুল ডেটাবেজ করার লক্ষ্যে eTIF (ইলেকট্রনিক টিচার ইনফরমেশন ফাইল) সংশোধন করার জন্য বলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি ২০২৬) শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষককে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬-এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্ভুল ডেটাবেজ করার লক্ষ্যে আপনার প্রতিষ্ঠানের যেসব শিক্ষক অবসর নিয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, অন্যত্র বদলি হয়েছেন, স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, বোর্ড থেকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন, তাঁদের নাম কর্তন করে eTIF সংশোধন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। eTIF সংশোধন না করার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক নিয়োগে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা বোর্ড থেকে eTIF সংশোধন করার কোনো সুযোগ নেই। এ জন্য eTIF সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

