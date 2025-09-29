কারিগরির সিএমইউ কোর্সের ফলাফল প্রকাশ, উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ কাল থেকে

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ছয় মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল আলট্রাসাউন্ড (সিএমইউ) শিক্ষাক্রমের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
জানুয়ারি-জুন সেশনের এ পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। এ সুযোগ পেতে আবেদন করতে হবে। আবেদন শুরু ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে। আবেদন চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত।
গতকাল রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বোর্ডের অধিভুক্ত ছয় মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন মেডিকেল আলট্রাসাউন্ড (সিএমইউ) শিক্ষাক্রমের জানুয়ারি-জুন, ২০২৫ সেশনের পরীক্ষার ফলাফল ২৮ সেপ্টেম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd তে প্রকাশ করা হয়। যেসব পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ করতে ইচ্ছুক, তাদের উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনে শর্ত
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে এন্ট্রি ব্যতীত পুনর্নিরীক্ষণের কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। পুনর্নিরীক্ষণের জন্য কোনো পরীক্ষার্থী সরাসরি বোর্ডে উপস্থিত হতে পারবেন না। উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য বিষয়প্রতি নির্ধারিত ফি ৩০০ টাকা হারে আদায়কৃত অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সোনালী সেবা গেটওয়ের মাধ্যমে ১৪ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে হবে।
এ তারিখের মধ্যে সোনালী সেবার গেটওয়ের মাধ্যমে ফি জমা ব্যতীত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে হবে। আবেদনের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd- এর হোম পেজে উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের অথবা স্থগিত ফলাফল স্বল্প মেয়াদি ও অন্যান্য ট্যাবে যেতে হেবে। CMU/Advanced Certificate/One year Cetificate Course Rescrutiny Apply ( Link 1. Link 2, Link 3 ) ক্লিক করতে হবে। কারিকুলাম কোড: 38 Cetificate in Madicale Ultrasound সেমিস্টার: NA, প্রতিষ্ঠান কোড ও পাসওয়ার্ড দিয়ে উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের তথ্যগুলো এন্ট্রি করতে হবে। অনলাইন এন্ট্রি তথ্যগুলো প্রিন্ট করার তারিখ ১৪ থেকে ১৫ অক্টোবরে মধে৵।