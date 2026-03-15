‘গরাদ’ শব্দের অর্থ হলো—জানালার শিক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলা ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন—গদ্য: আম–আঁটির ভেঁপু

লেখা: খন্দকার আতিক

১.         মাতবর ধাঁচের লোকটি হরিহরকে কী মনে করে?

            ক. সাধারণ লোক                                             খ. গুণী লোক

            গ. গুরুতুল্য লোক                                             ঘ. অসহায় লোক

২.         মাতবর ধাঁচের লোকটি কোন গোত্রের ছিল?

            ক. ক্ষত্রিয়                                                       খ. কায়স্থ   

            গ. ব্রাহ্মণ                                                        ঘ. সদগোপ

৩.        ‘ছেলেটার কাপড় নেই’—‘আম-আঁটির ভেঁপু’ গল্পে ‘ছেলেটা’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

            ক. হরিহরকে                                                   খ. অপুকে

            গ. নীলমণিকে                                                  ঘ. ভুবন মুখুয্যেকে

৪.         ‘মেঘমল্লার’ কোন ধরনের রচনা?

            ক. উপন্যাস                                                    খ. কবিতা  

            গ. গল্পগ্রন্থ                                                       ঘ. প্রবন্ধ

৫.         দুর্গার মাথার চুল কী রকম ছিল?

            ক. কালো                                                       খ. রুক্ষ

            গ. কোঁকড়ানো                                                 ঘ. লম্বা

৬.        ‘আমের কুসি’ শব্দের অর্থ কী?

            ক. কচি আম                                                    খ. আমের চারা

            গ. আমের আচার                                              ঘ. আমের মুকুল

৭.         ‘জারা’ শব্দের অর্থ কী?

            ক. জীর্ণ করা                                                   খ. পুরাতন

            গ. আচার                                                        ঘ. মুকুল

৮.         ‘গরাদ’ শব্দের অর্থ কী?

            ক. দরজা                                                        খ. বারান্দার গ্রিল

            গ. জানালার শিক                                             ঘ. আদেশ করা

৯.        ‘বন–বিছুটি’ শব্দের অর্থ কী?

            ক. বনের পাশে                                                খ. বুনো গাছ

            গ. জঙ্গল                                                        ঘ. বনের গাছ

১০.       ‘সংকুচিত’ শব্দের অর্থ কী?

            ক. কমে গেছে                                                  খ. ছোট হওয়া

            গ. পুরাতন                                                      ঘ. উদারতা

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ক

  • খন্দকার আতিক, িশক্ষক
    উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন