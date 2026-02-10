এসএসসি ২০২৬। গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–২)—বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর বুঝে বৃত্ত ভরাট করো

গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–২
১. A={3, 4} ও B = {1, 2, 3} হলে, B/A = কত?
ক. {1, 2} খ. {1, 3}
গ. {2, 4} ঘ. {3, 4}
২. {x ∈ N: x2 > 15 এবং x3 < 36} সেটটির তালিকারূপ কোনটি?
ক. {4, 5, 6} খ. {1, 2, 3}
গ. {3} ঘ. Ø
৩. A = {1, 2, 3, 4} হলে, সেট A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?
ক. 3 খ. 4
গ. 15 ঘ. 16
৪. f(x) = x3-x+3 হলে, f(-1) এর মান কত?
ক. -2 খ. 0
গ. 6 ঘ. 8
৫. f(x) = x3-x-24 হলে, x এর কোন মানের জন্য f(x) = 0 হবে?
ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 6
৬. R = {(-3, 2), (3, 3), (4, 3)} অন্বয়ের ডোমেন নিচের কোনটি?
ক. {2, 3} খ. {3, 4}
গ. {-3, 3, 4} ঘ. {2, 3, 3)
৭. f(x) = x4-mx2+5 এবং f(-1) = 0 হলে, m=?
ক. 6 খ. 4
গ. 1 ঘ. -6
৮. {x ∈ N : x মৌলিক সংখ্যা এবং x ≤5}, সেটটির তালিকা পদ্ধতি নিচের কোনটি?
ক. {1, 3, 5} খ. {5, 7, 11}
গ. {2, 3, 5} ঘ. {3, 5, 7}
৯. g(y) = y2-13y+40 এবং g(y) = 0 হলে,
y এর মান কত?
ক. (5, 8) খ. (-5, -8)
গ. (-5, 8) ঘ. (5, 7)
১০. S= {(3, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 4)} এর রেঞ্জ কোনটি?
ক. {3, 3, 4} খ. {3, 4, 5}
গ. {1, 3, 4} ঘ. {1, 4, 5}
১১. কোনো সেটের শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা 32 হলে, ওই সেটের উপাদান সংখ্যা কত?
ক. 5 খ. 8
গ. 32 ঘ. 64
১২. A = {a, b, c, d}, B = {b, c, d, e} হলে, P (A∩B) এর সদস্য সংখ্যা নিচের কোনটি?
ক. 3 খ. 5
গ. 8 ঘ. 32
১৩. নিচের কোন অন্বয়টি ফাংশন?
ক. {1, 2), (1, 3)} খ. {(-1, 1), (-1, 2)}
গ. {2, 3), (1, 2)} ঘ. {(-3, 5), (-3, -4)}
১৪. A = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} হলে, 3 এর গুণিতকগুলো দ্বারা গঠিত A সেটের উপসেট কোনটি?
ক. {6, 9, 12} খ. {9, 12, 15}
গ. {6, 11} ঘ. {3, 6}
১৫. U সেটের উপসেট সংখ্যা 64 হলে, U এর সদস্য সংখ্যা কত?
ক. 2 খ. 4
গ. 5 ঘ. 6
১৬. A = Ø, B= {a} হলে, A∩B = কত?
ক. Ø খ.{Ø}
গ. {a} ঘ. {a, Ø}
১৭. {Ø} কোন ধরনের সেট?
ক. কোনো সেট নয় খ. ফাঁকা সেট
গ. পূরক সেট ঘ. ফাঁকা সেটের Power সেট
১৮. A = {1, 2, 3} হলে, P(A) এর উপাদান সংখ্যা কত?
ক. 3 খ. 6
গ. 8 ঘ. 10
সঠিক উত্তর
১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. গ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. গ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. গ
রতন কান্তি মণ্ডল, শিক্ষক
উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাক