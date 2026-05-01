এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬-গণিত: মডেল টেস্ট–৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

লেখা: রমজান মাহমুদ

গণিত: মডেল টেস্ট–৬

নম্বর ৩০, সময় ৩০ মিনিট

১.         A= {2, 3, 4} এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা—

            ক. 3টি                                                           খ. 7টি

            গ. 8টি                                                           ঘ. 9টি

২.         S=(3, 1), (3, 2), (4, 2)} অন্বয়ের রেঞ্জ কোনটি?

            ক. {1, 2}                                                      খ. (3, 4)  

            গ. (1, 2)                                                       ঘ. {3, 4}

৩.        (x+3) (x-3) = 16 হলে, x এর মান কত?

            ক. ±5                                                            খ. ±4

            গ. 4                                                              ঘ. 5

৪.         x+y=3 এবং xy=1 হলে, x2+y2+(x-y)2 এর মান কত?

            ক. 12                                                            খ. 31       

            গ. 41                                                            ঘ. 49

৫.         নিচের কোনটি x2-11x-12 রাশিটির একটি উত্পাদক?

            ক. x-12                                                         খ. x-4     

            গ. x-3                                                           ঘ. x-1

৬.        বার্ষিক শতকরা 5 টাকা হারে 500 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা কত টাকা?

            ক. 15                                                            খ. 25

            গ. 45                                                            ঘ. 75

৭.         কোন শর্তে a0=1?

            ক. a≠0                                                          খ. a>0     

            গ. a<0                                                           ঘ. a=0

৮.         log164 এর মান কত?

            ক. 1/16                                                           খ. 1/8       

            গ. 1/4                                                            ঘ. 1/2

৯.        20.20 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

            ক. -1                                                            খ. 0         

            গ. 1                                                              ঘ. 2

১০.       ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সেমি এককে দেওয়া হলো। নিচের কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায়?

            ক. 5, 6, 18                                                    খ. 6, 7, 19

            গ. 7, 8, 97                                                    ঘ. 9, 6, 13

১১.       ত্রিভুজ আঁকতে প্রয়োজন—

            i. তিনটি বাহু

            ii. দুটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ

            iii. দুটি কোণ ও একটি বাহু

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii  

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

১২.       নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অঙ্কনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন?

            ক. 5টি                                                           খ. 4টি

            গ. 3টি                                                           ঘ. 2টি

১৩.       ব্যাস বৃত্তকে কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে?

            ক. 1                                                              খ. 2         

            গ. 3                                                              ঘ. 4

১৪.       কোনো বৃত্তের উপচাপের অন্তর্লিখিত কোণ—

            ক. সূক্ষ্মকোণ                                                   খ. সমকোণ

            গ. স্থূলকোণ                                                    ঘ. প্রবৃদ্ধ কোণ

১৫.       কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

            ক. স্থূলকোণ                                                    খ. সমকোণ

            গ. পূরক কোণ                                                 ঘ. সূক্ষ্মকোণ

১৬.       বৃত্তস্থ সামন্তরিক একটি—

            ক. বর্গ                                                           খ. রম্বস    

            গ. আয়ত                                                        ঘ. ট্রাপিজিয়াম

১৭.       দুই সমকোণ অপেক্ষা বড়, কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে কী বলে?

            ক. স্থূলকোণ                                                    খ. সম্পূরক কোণ        

            গ. পূরক কোণ                                                 ঘ. প্রবৃদ্ধ কোণ

১৮.       বৃত্তের একটি বিন্দুতে কয়টি স্পর্শক আঁকা সম্ভব?

            ক. 1                                                              খ. 2         

            গ. 3                                                              ঘ. 4

১৯.       4secA=5,  হলে sinA=?

            ক. 25/16                                                          খ. 4/5       

            গ. 3/5                                                            ঘ. 9/25

২০.      cosecθ+cotθ=1/2 হলে cosecθ-cotθ কত?

            ক. 2                                                              খ. 1

            গ. -1                                                             ঘ. -2

২১.       0°≤θ<90° হলে 2cos2θ+3sinθ-3=0 সমীকরণের সমাধান কত?

            ক. 0°                                                            খ. 30°      

            গ. 45°                                                           ঘ. 60°

২২.       tan(θ+30°)= √3 হলে, θ এর মান কত?

            ক. 0°                                                            খ. 30°      

            গ. 60°                                                           ঘ. 90°

২৩.      25% লাভে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?

            ক. 1:4                                                          খ. 4:3     

            গ. 5:4                                                          ঘ. 4:5

২৪.       a:b=c:d হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. bc=ad                                                      খ. ab=cd 

            গ. abc=d                                                       ঘ. bcd=a

২৫.       দুটি সংখ্যার অনুপাত 3:4। এদের গসাগু

            3 হলে সংখ্যা দুটির লসাগু কত?

            ক. 4                                                              খ. 9

            গ. 12                                                            ঘ. 36

নিচের তথে৵র আলোকে ২৬ ও ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

x+y= √10 এবং x-y= √6

২৬.      xyএর মান কত?

            ক. 1                                                              খ. 2         

            গ. 4                                                              ঘ. 8

২৭.       x2+y2–এর মান নিচের কোনটি?

            ক. 16                                                            খ. 8         

            গ. 4                                                              ঘ. 2

২৮.       (x+3, y-5) = (5, 3) হলে (x, y) = কত?

            ক. (2, -2)                                                      খ. (2, 8)  

            গ. (0, 10)                                                      ঘ. (8, 8)

২৯.      যদি p+q=r হয়, তবে—

            i. p3+q3=r3-3pqr                                              ii. (p-q)2=r2-4pq

            iii. {(p+q)2}2=r2

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii  

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

৩০.      x+y=2, xy=1 হলে, (x-y)2–এর মান কত?

            ক. 0                                                              খ. 2         

            গ. 6                                                              ঘ. 8

সঠিক উত্তর: ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ঘ ৭. ক ৮. ঘ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ঘ ১২. ক ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. গ ২০. ক ২১. খ ২২. খ ২৩. ঘ ২৪. ক ২৫. ঘ ২৬. ক ২৭. খ ২৮. খ ২৯. ক ৩০. ক

  • রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
    গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

