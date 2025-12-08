সঠিকভাবে পূরণ করো শূন্যস্থানগুলো

গণিত: শূন্যস্থান পূরণ
প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় গণিতের ২ নম্বর প্রশ্ন থাকবে শূন্যস্থান পূরণের ওপর। ১০টি শূন্যস্থান পূরণ থাকবে—নম্বর ১০। আজ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।
১. বারবার বিয়োগ করার প্রক্রিয়া হলো—।
২. গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া হলো—।
৩. ভাগশেষ সব সময় ভাজকের চেয়ে—হয়।
৪. ভাজক ১০, ভাগফল ১০ ও ভাগশেষ ১ হলে, ভাজ্য হবে—।
৫. পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ—হবে।
৬. ১ ডজন ডিমের দাম ১০৮ টাকা হলে, ১টি ডিমের দাম—টাকা।
৭. ১ হালি কমলার দাম ২৪০ টাকা হলে, প্রতিটি কমলার দাম—টাকা।
৮. বন্ধনীর ক্ষেত্রে প্রথম কাজ করতে হয়—বন্ধনীর।
৯. ১ হালি ডিমের দাম ৪৮ টাকা হলে, ২টি ডিমের দাম—টাকা।
১০. একটি কাজ ৩০ জন লোক—দিনে করতে পারে। ওই কাজ ৩০ দিনে করতে ১৫ জন লোকের কত দিন লাগবে?
১১. চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সঙ্গে—যোগ করলে যোগফল ১ লাখ হবে।
১২. পিতার বয়স ৬৪ বছর ও কন্যার বয়স ১৬ বছর হলে, পিতার বয়স কন্যার বয়সের—গুণ।
১৩. প্রতিটি সংখ্যা—প্রতীক দ্বারা গঠিত।
১৪. একাধিক মৌলিক সংখ্যার গসাগু—।
১৫. গসাগুর পূর্ণরূপ হলো—সাধারণ গুণনীয়ক।
১৬. ১ কোনো—সংখ্যা নয়। কারণ, এর একটি মাত্র গুণনীয়ক আছে, যা ১।
১৭. গুণনীয়কের অন্য নাম—।
১৮. মৌলিক সংখ্যাগুলোর লসাগু এদের—সমান।
১৯. লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতককে সংক্ষেপে—বলা হয়।
২০. প্রথম দুটি মৌলিক সংখ্যা হলো—।
২১. সাধারণ গুণিতকের সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে — বলে।
২২. ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যাটি হলো—।
২৩. জোড় মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে— টি।
২৪. মৌলিক সংখ্যার—টি গুণনীয়ক থাকে।
২৫. ৬টি খাতা ও ৯টি পেনসিল সর্বাধিক—জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে।
২৬. অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মান—অপেক্ষা বড়।
২৭. প্রকৃত ভগ্নাংশে লব হর অপেক্ষা—হয়।
২৮. প্রকৃত ভগ্নাংশের মান ১–এর চেয়ে—।
২৯. মিশ্র ভগ্নাংশের পরিবর্তিত রূপ—।
৩০. সাধারণ মিশ্র ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশকে—পড়া হয়।
৩১. দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের বাঁয়ে কোনো অঙ্ক না থাকলে কখনো কখনো একটি—বসিয়ে সংখ্যাটি লেখা হয়।
৩২. ০.৭×৩–এর অর্থ ০.৭ কে ৩ বার লিখে— করা।
৩৩. ১টি পাউরুটির দাম ১২.৫ টাকা। ৮টি পাউরুটির দাম—টাকা।
৩৪. ১টি ফলের ঝুড়ির ওজন ২.৩৫ কেজি হলে, এমন ১০টি ফলের ঝুড়ির মোট ওজন—কেজি হবে।
৩৫. একটি বাঁশের ০.৬৫ মিটার পানিতে আছে। এরূপ ২৩টি বাঁশের মোট—মিটার পানিতে আছে।
১. ভাগ, ২. ভাগ, ৩. ছোট, ৪. ১০১, ৫. ৯,
৬. ৯, ৭. ৬০, ৮. প্রথম, ৯. ২৪, ১০. ১৫,
১১. ৯০০০১, ১২. ৪, ১৩. সংখ্যা, ১৪. ১,
১৫. গরিষ্ঠ, ১৬. মৌলিক, ১৭. উৎপাদক,
১৮. গুণফলের, ১৯. লসাগু, ২০. ২ ও ৩, ২১. লসাগু, ২২. ২, ২৩. ১, ২৪. ২, ২৫. ৩, ২৬. ১,
২৭. ছোট, ২৮. ছোট, ২৯. অপ্রকৃত ভগ্নাংশ
৩০. সমস্ত ৩১. শূন্য, ৩২. যোগ, ৩৩. ১০০, ৩৪. ২৩.৫, ৩৫. ১৪.৯৫।
রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা