রুয়েটে ১২৩৫ আসনে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আসন বিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে আগেই
রুয়েটে ১২৩৫ আসনে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আসন বিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে আগেই
পরীক্ষা

রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বৃহস্পতিবার

প্রতিনিধিরাজশাহী

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল সাড়ে ৯টায় পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথমবারের মতো এই ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও (বুয়েট) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব আরিফ আহম্মদ চৌধুরী প্রথম আলোকে জানান, ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

Also read:অনুষদের বদলে স্কুলব্যবস্থা, আগের মতোই থাকবে সাত কলেজ

রুয়েট সূত্রে জানা গেছে, পুরকৌশল, তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল অনুষদে সর্বমোট ১৪টি বিভাগে ১ হাজার ২৩৫টি আসনে বিপরীতে পরীক্ষা দিচ্ছেন ১৮ হাজার ২৭৭ জন। ক ও খ গ্রুপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ক গ্রুপের রাজশাহীতে রুয়েট কেন্দ্রে ৮ হাজার ৪৭৭ জন এবং বুয়েট কেন্দ্রে ৯ হাজার ৮০০ জন পরীক্ষায় দেবেন। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল সাড়ে ৯টায়। শেষ হবে দুপুর ১২টায়। পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। তবে রুয়েট কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়া ৬৭০ জন মুক্তহস্ত অঙ্কনে আরও এক ঘণ্টা বাড়তি সময় পাবেন। তাঁদের পরীক্ষা চলবে দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা সোয় ১টা পর্যন্ত।

অনুষদভিত্তিক কোন বিভাগে কত আসন

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮০ আসন, আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্লানিংয়ে ৬০, আর্কিটেকচারে ৩০, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টে ৩০, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮০, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮০, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩০, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ আসনসহ মোট আসন ১ হাজার ২৩০টি।

Also read:২০২৬ সালে মাদ্রাসায় ছুটি কমে ৭০ দিন, রোজায় ১ মাস বন্ধ

সংরক্ষিত আসন ৫টি। (বান্দরবান জেলার অধিবাসী ১টি, পার্বত্য জেলাসমূহ ও অন্যান্য এলাকার উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী ৪টি)।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও পাঠ্যসূচি

ক গ্রুপ: ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার পাঠ্যসূচির উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি; খ গ্রুপ: ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার পাঠ্যসূচির উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি। খ গ্রুপের মুক্তহস্ত অঙ্ক (ফ্রিহ্যানআড ড্রয়িং) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (ভিজ্যুয়াল স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স) পরীক্ষার পাঠ্য উন্মুক্ত।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভিসা বন্ড দিতে হবে না: মার্কিন দূতাবাস

ভর্তি পরীক্ষার ধরন

ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ওএমআর শিটে উত্তর প্রদান করতে হবে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ক ও খ উভয় গ্রুপের জন্য সর্বমোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। খ গ্রুপে ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থীদের অতিরিক্ত ২০০ নম্বরের মুক্তহস্ত অঙ্কন (ফ্রিহ্যান্ড ড্রয়িং) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (ভিজ্যুয়াল স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বরের ২৫ শতাংশ নম্বর কর্তন হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি।

Also read:রুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা, যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ
আরও পড়ুন