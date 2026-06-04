ক্যাডেট কলেজে ভর্তি ২০২৭। সাধারণ জ্ঞান: বাংলাদেশ বিষয়ক—‘পালংকি’ হলো কক্সবাজারের প্রাচীন নাম

সাধারণ জ্ঞান: বাংলাদেশ বিষয়ক
১. ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্রকে বিশ্ব
ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা?
উত্তর: ইউনেসকো।
২. কক্সবাজারের প্রাচীন নাম কী?
উত্তর: পালংকি।
৩. পাহাড়পুর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: নওগাঁ জেলায়।
৪. ঢাকায় প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৬১০ সালে।
৫. বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: আকবর।
৬. বাংলাদেশের জাতীয় খেলার নাম কী?
উত্তর: কাবাডি।
৭. ‘মনপুরা-৭০’ কী?
উত্তর: একটি চিত্রকর্ম।
৮. কক্সবাজার রেলস্টেশনের স্থপতি কে?
উত্তর: মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ।
৯. আসাদগেটের পটভূমির সঙ্গে জড়িত
কোন সাল?
উত্তর: ১৯৬৯।
১০. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৫৫ সালে।
১১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?
উত্তর: ১০: ৬।
১২. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর কোনটি?
উত্তর: বেনাপোল।
১৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধের কয়টি ফলক আছে?
উত্তর: ৭টি।
১৪. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা–বাগান কোন জেলায়?
উত্তর: মৌলভীবাজার।
১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে
প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২১ সালে।
১৬. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সোনারগাঁ।
১৭. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
উত্তর: হামিদুর রহমান।
১৮. বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত?
উত্তর: ১৮ বছর।
১৯. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।
২০. দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর: লালমনিরহাট।
২১. বাংলাদেশের কোন স্থানকে সার্ক সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়?
উত্তর: মহাস্থানগড়।
*লেখক: অধ্যাপক মোহাম্মদ আফলাতুন, অধ্যক্ষ
হাজারীবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা