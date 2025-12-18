জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা
পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে নতুন নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫) শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে বোর্ডের নতুন নির্দেশনা

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর প্রবেশপত্র নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে অনলাইনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রবেশপত্রগুলো ডাউনলোড করে প্রিন্ট দিয়ে ২১/১২/২০২৫ তারিখের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রবেশপত্রে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের আবেদনসহ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখায় যোগাযোগ করার জন্য বলা হলো।

Also read:জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সংশোধিত কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ
Also read:এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ নিয়ে নতুন নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের
আরও পড়ুন