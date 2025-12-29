৩০টি প্রশ্নের উত্তর দাও ৩০ মিনিটে

গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ওপর। আজ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হলো।
১. গ্রিক ভাষায় হেক্টো অর্থ কী?
ক. ১০ গুণ খ. ১০০ গুণ
গ. ১,০০০ গুণ ঘ. ১০,০০০
২. কোন দেশে প্রথম মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন হয়?
ক. গ্রিক খ. ইংল্যান্ড
গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স
৩. ১ কিমি = কত মাইল?
ক. ৬২ মাইল খ. ৬১.১ মাইল
গ. ১.৬১ মাইল ঘ. ০.৬২ মাইল
৪. ৪ নটিক্যাল মাইল = কত ফুট?
ক. ২৪৩২০ ফুট খ. ১৮২৮২ ফুট
গ. ৭০৪০ ফুট ঘ. ৬৯৬০ ফুট
৫. ১ মেট্রিক টন = কত কুইন্টাল?
ক. ১ কুইন্টাল খ. ১০ কুইন্টাল
গ. ১০০ কুইন্টাল ঘ. ১০০০ কুইন্টাল
৬. এক মেট্রিক টন = কত কিলোগ্রাম?
ক. ১০ খ. ১০০
গ. ১,০০০ ঘ. ১০,০০০
৭. কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১ ঘন সেমি বিশুদ্ধ পানির ভর ১ গ্রাম?
ক. ৪°C খ. ৪°F
গ. ১°C ঘ. ১০০°C
৮. ১০ শতক = কত বর্গফুট?
ক. ৪৩৪৬ খ. ৪৩৪৭
গ. ৪৩৫৬ ঘ. ৪৩৬৫
৯. 52 এর বর্গ নিচের কোনটি?
ক. 2704 খ. 2504
গ. 2496 ঘ. 2284
১০. p+q = 7 ও pq = 9 হলে, p2+q2 এর মান কোনটি?
ক. 67 খ. 40
গ. 31 ঘ. 13
১১. x3+2 এর ঘন নিচের কোনটি?
ক. x6+8 খ. x9+8
গ. x6+4x3+4 ঘ. x9+6x3+12x3+8
১২. কোন বিন্দুটি 2x-3y =18 সমীকরণকে সিদ্ধ করে?
ক. (-3, 4) খ. (-4, 3)
গ. (4, -3) ঘ. (3, -4)
১৩. (-5, 5) বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ
১৪. S = {x:x,12 এর মৌলিক গুণনীয়ক} এর তালিকা পদ্ধতির প্রকাশ কোনটি?
ক. {1,2,3} খ. {2,3}
গ. {2,3,6} ঘ. {1,2,3,6}
১৫. A= {x:x জোড় সংখ্যা এবং 4<x<6} এর তালিকা পদ্ধতি কোনটি?
ক. {4, 5, 6} খ. {4, 6}
গ. {5} ঘ. {}
১৬. {a, m, n, p, q} সেটটির উপসেটের সংখ্যা কত?
ক. 5 খ. 10
গ. 16 ঘ. 32
১৭. নিচের কোন সেটটির একটি মাত্র উপসেট রয়েছে?
ক. {0, 1} খ. {1}
গ. {0} ঘ. {}
১৮. C = {1, 2, 3} হলে P (C) এর উপসেট কয়টি?
ক. 6 খ. 7
গ. 8 ঘ. 9
১৯. ট্রাপিজিয়ামের চার কোণের সমষ্টি কত?
ক. 90° খ. 120°
গ. 180° ঘ. 360°
২০. সামান্তরিকের একটি কোণ 90° হলে, তাকে কী বলা হয়?
ক. আয়ত খ. বর্গ
গ. রম্বস ঘ. ট্রাপিজিয়াম
২১. ঘুড়ির চার কোণের সমষ্টি কত?
ক. 180° খ. 270°
গ. 300° ঘ. 360°
২২. কোন চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং কর্ণদ্বয় অসমান হলে, চতুর্ভুজটির নাম কী?
ক. বর্গ খ. আয়ত
গ. রম্বস ঘ. ট্রাপিজিয়াম
২৩. কোন চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে?
ক. আয়ত খ. রম্বস
গ. সামান্তরিক ঘ. ট্রাপিজিয়াম
২৪. নিচের কোন চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান?
ক. সামান্তরিক খ. আয়ত
গ. ট্রাপিজিয়াম ঘ. ঘুড়ি
২৫. চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত?
ক. 180° খ. 270°
গ. 300° ঘ. 360°
সঠিক উত্তর
১. খ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. গ
৯. ক ১০. গ ১১. ঘ ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ঘ ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. ঘ ২০. ক ২১. ঘ ২২. গ ২৩. খ ২৪. ঘ ২৫. ঘ।
রণজিৎ কুমার শীল, সিনিয়র শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা