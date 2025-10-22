মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
পরীক্ষা

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা : ফরম পূরণের তারিখসহ দেখে নিন সব তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হচ্ছে আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) থেকে। এ কার্যক্রম চলবে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত, তবে ফি জমা দেওয়া যাবে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। বোর্ড ফি জমা দেওয়ার পরই তথ্য আপলোডের নতুন এন্ট্রি অপশন পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। গতকাল মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর ফরম পূরণের প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

যোগ্যতা ও ফি–সংক্রান্ত নির্দেশনা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি, সংযুক্ত ইবতেদায়িসহ দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য ৪০০ টাকা বোর্ড ফি অনলাইনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ২০০ টাকা কেন্দ্র ফি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় জমা দিতে হবে। অংশগ্রহণকারী সব পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র ফি মাদ্রাসাপ্রধান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবের অনুকূলে জমা দিতে হবে।

ফরম পূরণের অনলাইন প্রক্রিয়া

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের কাজ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট -এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এই ওয়েবসাইটের Ebtedaee Scholarship Entry বাটনে ক্লিক করলে প্রতিষ্ঠানের লগইন প্যানেল দেখা যাবে। এরপর ইআইআইএন/কোড এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্যানেলে প্রবেশ করে পেমেন্ট অপশনে ক্লিক করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এন্ট্রি দেওয়ার পর সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বোর্ড ফি পরিশোধ করতে হবে।

যেসব মাদ্রাসার ইআইআইএন বা পাসওয়ার্ড নেই কিন্তু কোড নম্বর আছে, তাদের ক্ষেত্রে ‘নতুন পাসওয়ার্ড’ অপশনে ক্লিক করে মাদ্রাসার কোড ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর দিয়ে OTP বাটনে ক্লিক করলে একবার ব্যবহারযোগ্য পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। ওই পাসওয়ার্ড প্রিন্ট নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে কোড নম্বর ও প্রাপ্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে হবে।

বোর্ড ফি সিস্টেমে জমা হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন পাওয়া যাবে। কোনো মাদ্রাসার সব পরীক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি দেওয়ার পর তালিকার প্রিন্ট আউট নিয়ে যাচাই করতে হবে। কোনো ভুল থাকলে এডিট (Edit) অপশনে ক্লিক করে সংশোধন করা যাবে। সব তথ্য যাচাই শেষে ফাইনাল সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ফরম পূরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

