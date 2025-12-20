মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫: ৪৩ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (এইচএসসি) অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত ৪৩ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি সভার কার্যবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনায় ১০ জেলা থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ, তাঁদের উত্তরপত্র, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন, বহিষ্কার করা পরীক্ষার্থীদের জবাব ইত্যাদি কমিটির সদস্যরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। প্রাপ্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত এক বা একাধিক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা ২০২৫ মোতাবেক তাঁদের পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

* তালিকা দেখতে ক্লিক করুন এখানে

